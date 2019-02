De brand in een bedrijfspand aan de Nieuw-Mathenesserstraat in Schiedam, is onder controle. De brandweer is momenteel bezig met nablussen. Woensdag bij daglicht moet duidelijk worden hoe groot de schade precies is.

De grote brand brak dinsdagavond rond 19.30 uur uit in een meubelzaak, waarna het vuur oversloeg naar andere bedrijven in het blok.

Er waren geen mensen meer in het pand toen de brand uitbrak. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar andere panden op het industrieterrein. Op dit terrein staan veel oude gebouwen dicht bij elkaar.

In een gebied ten noordwesten van de brand zijn roetdeeltjes en brandresten terechtgekomen. Nader onderzoek en testen in het lab hebben uitgewezen dat deze geen gevaar voor de gezondheid vormen.

Tot een afstand van zeker 2 kilometer van de brand zijn de roetdeeltjes aangetroffen, maar die zijn volgens de brandweer met water eenvoudig weg te spoelen.