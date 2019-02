Stints moeten voortaan een extra rem hebben, de zitplaatsen voorzien worden van veiligheidsgordels en maximaal acht kinderen mogen er mee worden vervoerd. Die nieuwe eisen beschrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Na het dodelijke ongeluk met een stint in Oss vorig jaar heeft de minister de regels voor bijzondere bromfietsen, waaronder de stint valt, bekeken.

Van Nieuwenhuizen wil nu tijdelijke regels instellen voor onder meer de elektrische bolderkar. De definitieve regels volgen na het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De minister wil snel in gesprek met de Tweede Kamer over de nieuwe eisen, die als het aan Van Nieuwenhuizen ligt daarna zo snel mogelijk gaan gelden.

De nieuwe eisen voor de fabrikanten gelden voor nieuwe aanvragen. Voor bestaande bijzondere bromfietsen verandert er voorlopig niets. Dat geldt niet voor de bestaande stints. Die mogen zonder aanpassingen niet meer de weg op.

'Veiligheid bestuurders en passagiers op eerste plek'

Naast de extra rem, het maximaal aantal passagiers en gordels voor de zitplaatsen wil de minister dat er een jaarlijkse check en risicogerichte controles bij fabrikanten komt.

"Met deze nieuwe eisen zetten we de veiligheid van bestuurders, passagiers en andere weggebruikers heel duidelijk op de eerste plek", schrijft Van Nieuwenhuizen in de brief. "De eisen aan fabrikanten zijn duidelijker en steviger, waarbij we nog steeds ruimte bieden voor nieuwe, innovatieve voertuigen."

Eerder besloot de minister dat de stint definitief niet meer de openbare weg op mag. Ze kwam tot het verbod na onderzoek van TNO.

Veel aanpassingen nodig om stint weer op de weg te krijgen

Volgens TNO was een fors aantal aanpassingen nodig om de elektrische bolderkar zo veilig te maken dat het voertuig weer kan deelnemen aan het verkeer.

De stint is al sinds 2 oktober vorig jaar niet meer toegestaan op de openbare weg. Een dodelijk ongeval tussen een trein en een stint in Oss was aanleiding voor het verbod op de stint. Bij dat ongeval kwamen vier kinderen om het leven en raakten hun begeleider en een kind zwaargewond. Ze waren onderweg van de kinderopvang naar school.

Van Nieuwenhuizen liet de Kamer eerder weten dat voor een eventuele terugkeer van de stint, of een vergelijkbaar voertuig, meerdere stappen nodig zullen zijn.

Allereerst moeten de problemen die beschreven staan in het TNO-rapport verholpen zijn, schrijft zij. Daarnaast zal het voertuig aan een pakket nieuwe eisen moeten voldoen. Die eisen heeft Van Nieuwenhuizen nu geformuleerd.