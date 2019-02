Een 72-jarige man uit Amstelveen is door de Koninklijke Marechaussee aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij kindermisbruik in Nepal. De Nederlander zit vast en in zijn woning is materiaal met daarop kinderporno gevonden.

De man is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die besloot de verdachte voor twee weken in bewaring te stellen. De Nederlander wordt verdacht van het hebben, maken, en invoeren van kinder- en dierenporno en het plegen van ontuchtige handelingen met minderjarigen in Nepal.

Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dinsdag dat de marechaussee de 72-jarige Nederlander vorige week heeft aangehouden op Schiphol. De man kwam net terug uit Nepal en uit dat land had justitie informatie gekregen dat hij betrokken zou zijn bij misbruik van kinderen.

Bij de aanhouding werd kinderporno gevonden op de telefoon van de man. Daarna heeft het speciale team van de politie dat kindersekstoerisme en kinderporno bestrijdt het huis van de man doorzocht. "Daarbij zijn gegevensdragers in beslag genomen waarop nog meer kinderpornografisch materiaal is gevonden", aldus het OM.

Verdachte zou in Nepal jongens misbruiken

Terre des Hommes had de man in Nepal in het vizier en tipte de Nederlandse politie toen hij naar Nederland kwam. De politie heeft ook informatie dat de Nederlander in Nepal jonge jongens zou misbruiken.

In de recente jaren zijn in Nepal meerdere mannen aangehouden en veroordeeld wegens misbruik van jonge kinderen.