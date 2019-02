De temperatuur in De Bilt is dinsdag opgelopen naar 18,4 graden, meldt Weerplaza. Sinds het begin van de metingen in 1901 is het nooit eerder zo warm geweest in februari en in de meteorologische winter. Het vorige record is van afgelopen maandag.

Het was maandag 18,3 graden. Het record van daarvoor dateert van 28 februari 1959, toen het 17,3 graden werd in De Bilt.

In het zuiden van Nederland kan het dinsdag 19 graden worden en lokaal zelfs 20 graden. In de Noord-Hollandse plaats Wijk aan Zee is het inmiddels 19,6 graden, meldt Weerplaza.

Woensdag opnieuw warme dag verwacht

Het weerbureau verwacht dat het woensdag opnieuw warm zal worden. Vanaf donderdag dalen de temperaturen. Het wordt dan circa 11 graden. Naast bewolking, is er volgens Weerplaza ook kans op regen.

"Deze situatie met meerdere zeer zachte en zonnige dagen op rij is erg bijzonder", stelt het weerbureau.

De gemeten temperaturen zijn normaal voor begin mei. "In deze tijd van het jaar hoort de maximumtemperatuur op de meeste plaatsen tussen 5 en 8 graden te liggen."