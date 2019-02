Een automobilist heeft in de nacht van maandag op dinsdag met snelheden tot boven 200 kilometer per uur gereden, omdat agenten de auto op de A12 wilden controleren. De verdachte kwam na een achtervolging tot stilstand in een voortuin in de Gelderse plaats Loerbeek (Montferland).

De verdachte reed in een Audi S3 en weigerde de stoppen voor een controle, meldt de politie Montferland dinsdag. De bestuurder reed via de A18 naar Loerbeek, waar de Landelijke Eenheid de auto tot stilstand bracht.

De persoon, die overgebracht is naar het politiebureau in Doetinchem, wordt onder meer verdacht van het negeren van een stopteken en rijden met meer dan 200 kilometer per uur door de bebouwde kom.

Uit onderzoek blijkt dat de bestuurder niet alleen met een ongeldig verklaard rijbewijs reed, maar ook positief testte op het gebruik van drugs. Bloedonderzoek moet uitwijzen of de verdachte daadwerkelijk onder invloed was van verdovende middelen, aldus de politie.