Genetici maken zich zorgen over de groei van DNA-bedrijven. Commerciële DNA-testen die steeds populairder worden, kunnen verwarring zaaien en soms zelfs onbetrouwbaar zijn, meldt Trouw dinsdag.

Vicevoorzitter Marieke van Dooren van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) voor artsen en specialisten in erfelijkheidsadvisering is niet voor het verbieden van deze zogenoemde 'prettesten'. Maar ze maakt zich wel zorgen over de DNA-testen die zonder noodzaak of medische reden worden uitgevoerd.

In Nederland zijn momenteel tien DNA-bedrijfjes actief die voornamelijk twee soorten testen aanbieden: een babyscan en een analyse naar gezondheidsrisico's.

"Als het om gezondheidsrisico's gaat, erfelijkheid voor kanker bijvoorbeeld, ben je gebonden aan de Wet bijzondere medische verrichtingen of de Wet op het bevolkingsonderzoek. Volgens deze wetten mag een DNA-test op gezondheidsrisico's alleen worden uitgevoerd in een hiervoor gekwalificeerd laboratorium en worden begeleid door een hiervoor gekwalificeerde medicus", zegt Van Dooren in een interview met Trouw.

Onduidelijk wat met opgeslagen data gebeurt

De VKGN maakt zich niet alleen zorgen over de accuraatheid van de commerciële DNA-tests, maar ook over de privacy van mensen. Volgens Van Dooren is het vaak niet duidelijk wat er met alle opgeslagen data gebeurt.

De VKGN heeft in november 2018 bij de inspectie een melding gedaan tegen het bedrijf iGene uit Nijmegen. Een 38-jarige vrouw die wist dat ze een verhoogde kans had op borstkanker, liet zich daar opnieuw testen. De test uit Nijmegen wees juist uit dat ze minder kans had om borstkanker te krijgen. Dit bleek echter een foutieve uitslag te zijn.