In Amsterdam is maandagavond een dode persoon gevonden. Bij een schietincident elders in stadsdeel Zuidoost raakte iemand gewond.

De overleden persoon is aangetroffen op de Huntumdreef. Het andere slachtoffer werd gevonden in een portiek aan het Maasdrielhof en is buiten levensgevaar.

Of beide incidenten verband met elkaar houden, wordt onderzocht door de politie. De twee locaties liggen op ongeveer 1 kilometer afstand van elkaar.

Op Twitter spreekt de politie van twee "plaatsen delict", maar of het dodelijke slachtoffer onder verdachte omstandigheden is aangetroffen, kan de woordvoerder nog niet zeggen tegen NU.nl.

De recherche doet op beide plekken onderzoek. De politie denkt dinsdagochtend met meer informatie te komen.

De portiek aan het Maasdrielhof waar de gewonde is gevonden. (Foto: ANP)