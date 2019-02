Het politiebureau aan de Stationstraat in Heerlen is maandag urenlang ontruimd geweest vanwege een handgranaat.

Het politiebureau werd rond 17.00 uur ontruimd, nadat een man die zich verward gedroeg een mogelijke handgranaat had achtergelaten.

De politie kon eerder niet met zekerheid stellen of het om een echt of een nep explosief ging. Uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is gebleken dat het een handgranaat betrof.

De EOD heeft het explosief meegenomen. Rond 20.30 uur werd het gebouw weer vrijgegeven.

De man is aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis. Na behandeling is de man weer in hechtenis genomen voor verhoor.