De temperatuur in Hoek van Holland is maandag opgelopen tot 17,1 graden. Niet eerder was het zo warm op 25 februari in Nederland, sinds het begin van de metingen in 1901, meldt Weerplaza.

Het oude record stamt uit 1964. In Twente liep de temperatuur toen op tot 16,8 graden.

Op dinsdag en woensdag zullen de temperaturen ook nog zeer aangenaam zijn. Volgens Weerplaza kan het dan in het zuiden lokaal 18 of 19 graden worden.

Voor donderdag zijn minder zachte temperaturen voorspeld. Er komt meer bewolking en er kan wat regen vallen.