Maandag 25 februari gaat officieel de recordboeken in als warmste februaridag ooit gemeten in Nederland. In De Bilt liep de temperatuur op tot 17,5 graden, meldt Weerplaza. Het is sinds zestig jaar niet zo warm geweest in februari.

Het is volgens de weerdienst ook meteen de hoogst gemeten temperatuur in de meteorologische winter. Naast een maandrecord is er dus ook sprake van een seizoensrecord. Het oude record stamt van 28 februari 1959, toen het 17,3 graden werd in De Bilt.

In Gilze-Rijen was het maandag met 18,4 graden het warmst in Nederland. Het was daarmee net iets beter toeven dan in Hoek van Holland, waar de thermometer 18,3 graden aangaf. Nooit eerder was het zo warm op een plek in Nederland op 25 februari, sinds het begin van de metingen in 1901.

Volgens een meteoroloog van Weerplaza zijn dit soort temperaturen zeldzaam voor eind februari. "Maar door de opwarming van Nederland, en in bredere zin de aarde, komt de warmte gemiddeld wel steeds vroeger, dus verwonderlijk is het niet", zegt hij.

Het blijft de komende dagen zonnig en warm

Op dinsdag en woensdag zullen de temperaturen ook nog zeer aangenaam zijn. Volgens Weerplaza kan het dan in het zuiden lokaal 18 of 19 graden worden. Gemiddeld is het eind februari 6 tot 8 graden.

Voor donderdag zijn lagere temperaturen voorspeld. Er komt meer bewolking en er kan wat regen vallen.