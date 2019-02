De crash van het vliegtuig van Turkish Airlines in 2009 is bij het monument in Zwanenburg in besloten kring herdacht. Het is maandag precies tien jaar geleden dat de Boeing 737 vlak voor de Polderbaan van Schiphol neerstortte. Negen inzittenden kwamen om het leven. Ook raakten 120 mensen gewond.

Burgemeester Onno Hoes van de gemeente Haarlemmermeer was op uitnodiging van de initiatiefnemers bij de herdenking aanwezig. Hij legde bloemen neer.

Volgens de gemeente komen ieder jaar op deze plek enkele overlevenden en hulpverleners bijeen.

Het toestel met vluchtnummer 1951 was zo'n drie uur voor het vliegtuigongeluk vertrokken uit Istanboel. Het vliegtuig crashte in een akker pal naast de A9.

Problemen met de hoogtemeter vormden de aanleiding van het ongeluk. Het toestel brak in tweeën, doordat het snel tot stilstand kwam bij de landing op de kleigrond.

Aan boord waren 128 passagiers en 7 bemanningsleden.

'Achteraf neem ik niemand iets kwalijk'

In de Dit wordt het nieuws-podcast sprak NU.nl maandag met een passagier van het vliegtuig. Henk Heijloo zegt dat hij aanvankelijk erg kwaad was, maar nu genuanceerder over de gebeurtenis denkt. "Achteraf neem ik niemand iets kwalijk", vertelt Heijloo.

De man heeft de stichting Slachtoffers Vliegramp opgericht en is te spreken over de nazorg die hij zelf kreeg na de crash. Volgens Heijloo had hij die bewuste dag een "engeltje op zijn schouder".

"Ik zat op rij vijf, maar vroeg of ik een andere plek kon krijgen. Toen werd ik vlak bij de nooduitgang gezet. Dat is mijn redding geworden. Rij vijf was precies het breukvlak van het vliegtuig."