Bij verschillende incidenten in treinen zijn zaterdag meerdere mensen aangehouden. In Anna Paulowna werden zeven mannen aangehouden na het mishandelen van een machinist. Ook in Castricum en Roosendaal waren incidenten in de trein.

Op zaterdag werden zeven mannen uit de trein gezet bij Schagen. De groep nam een trein later met als eindbestemming Den Helder. Rond 22.15 uur kreeg het zevental een conflict met een conducteur en de machinist, waarbij de machinist werd mishandeld.

Vier van de verdachten werden vervolgens aangehouden in Anna Paulowna, schrijft de politie. Niet lang daarna kreeg de politie een melding van een vechtpartij verderop in de Noord-Hollandse plaats. De ontkomen verdachten van het incident in de trein waren daar vermoedelijk bij betrokken.

Drie mannen werden aangehouden. Het gaat om mannen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar oud uit Heerhugowaard, Sneek, Budel, Assen en Ter Apel.

Conducteur geslagen na wekken reiziger

Eerder op zaterdag kreeg een conducteur in Castricum klappen nadat hij een slapende reiziger had gewekt. Een 24-jarige Roemeen begon om zich heen te slaan en te schoppen, waarbij de conducteur werd geraakt.

NH Nieuws schrijft dat de conducteur niet zwaargewond raakte, maar wel rode en blauwe plekken in zijn gezicht had. De verdachte is inmiddels weer op vrije voeten en moet zich later voor de rechter verantwoorden.

Ook incident in Roosendaal

In Roosendaal werd zaterdag een vrouw aangehouden, omdat ze een conducteur met een mes had bedreigd.

De verdachte werd aangesproken, omdat zij in de trein tussen Dordrecht en Roosendaal aan het roken was. Ze reageerde niet op de conducteur en liep naar een andere coupé.

De conducteur ging samen met een collega achter de vrouw aan. In de andere coupé bleek dat zij een mes in haar handen had, dat ze vervolgens vlak bij het gezicht van een van de NS-medewerkers hield. De twee wisten haar uiteindelijk te overmeesteren en over te dragen aan de politie.

Zij werd aangehouden. De politie schrijft dat de vrouw bekendstaat om haar verwarde gedrag.