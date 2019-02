In een woning aan de Lisztgaarde in Oss is het lichaam van de 63-jarige bewoner gevonden. Volgens de politie is er mogelijk sprake van een overval.

Een familielid van de bewoner vond het lichaam. Rond 19.45 werd de politie gebeld.

Het onderzoek is volgens de politie in volle gang. Momenteel is het forensische team in het appartement aanwezig, meldt de politie.

Hoe de bewoner om het leven is gekomen, kon de politie nog niet zeggen.