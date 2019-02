In veel winkels van Intertoys is het zaterdagmiddag enorm druk door een storing bij het accepteren van cadeaukaarten. Eerder was ook sprake van een DDoS-aanval. Zondag is de laatste dag dat de kaarten ingeleverd kunnen worden.

"De storing is opgelost", laat een woordvoerder van Intertoys aan NU.nl weten. Toch kunnen er volgens hem nog problemen zijn met het accepteren van de cadeaukaarten. "Doordat er heel veel tegelijk worden ingeleverd, is het systeem erg langzaam."

Michiel de Groot, eigenaar van drie Intertoys-filialen in Ommen, Kampen en Wezep, zegt nog te kampen met problemen met de cadeaukaarten.

Ook in Rijswijk zou nog niet betaald kunnen worden met de kaarten. Een lezer van NU.nl meldt daarnaast dat er ook in Utrecht Overvecht problemen zijn met het inleveren van de cadeaukaarten. De winkel werd als gevolg hiervan gesloten, stelt de lezer.

Agressiviteit richting medewerkers

Volgens De Groot is er ook sprake van agressiviteit richting zijn medewerkers in de winkel in Wezep. "Daarom hebben we die winkel gesloten."

Boze klanten zouden onder meer spullen naar de kassamedewerkers hebben gegooid, hebben gespuugd en spullen hebben gestolen. "De medewerkers stonden huilend achter de kassa, ze waren zo geschrokken", aldus De Groot.

Ook de woordvoerder heeft gehoord van de agressiviteit. "Dat is enorm triest. Zulke mensen moeten zich gewoon gedragen."

In de andere winkels van De Groot, in Ommen en Kampen, verliep het rustiger. "Klanten waren daar erg geduldig en gaven ons soms zelfs cadeautjes."

Drukker vanwege faillissement

Vrijdag zei de speelgoedwinkel dat er nog tienduizenden kaarten in omloop waren, met een totale waarde van ongeveer 1 miljoen euro.

Vanwege het faillissement van de speelgoedwinkel kunnen cadeaukaarten zaterdag voor het laatst ingeleverd worden. Hierdoor is het drukker dan normaal in sommige Intertoys-winkels.

Ondanks het faillissement blijven de winkels voorlopig open. Er wordt ook gekeken naar een doorstart.