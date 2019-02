Een 38-jarige man die op 10 februari werd overvallen in zijn woning in het Drentse Drouwenerveen werd door zijn drie belagers gemarteld met een boormachine, schrijft het Dagblad van het Noorden zaterdag. De overvallers deden zich voor als politieagenten.

De politie wil niet inhoudelijk reageren op de berichtgeving, omdat het onderzoek nog in volle gang is. Destijds liet de politie weten dat er "veel geweld" gebruikt was. Het slachtoffer is nog in leven, maar het is onbekend hoe het met hem gaat.

Het incident gebeurde rond 23.00 uur. Ten tijde van de overval was er een kind in de woning aanwezig. Er is opvang geregeld voor het kind, dat ongedeerd is gebleven bij het incident.

De overvallers vluchtten na hun daad en zijn nog niet aangehouden. Het is onbekend of ze een buit hebben meegenomen.