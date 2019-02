Huiseigenaren van ongeveer een miljoen huizen moeten aan de slag met hun woning omdat deze dreigt te verzakken. De droge zomer van vorig jaar heeft tot laag grondwater geleid en dat heeft de funderingsproblemen vergroot, bevestigt directeur Dick de Jong van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) zaterdag na berichtgeving door het tv-programma De Monitor.

De probleemwoningen staan in alle provincies in Nederland, verdeeld over minstens 83 verschillende gemeenten. Met name huizen van voor 1970 lopen risico; een op de vier dreigt te verzakken.

Het risico van verzakking is dat een woning op een bepaald moment niet meer veilig is om in te wonen, aldus De Jong, die zegt dat slechts ongeveer tien gemeenten actief met de problematiek bezig zijn.

De Jong raadt eigenaren van woningen met een aangetaste fundering aan om ermee aan de slag te gaan en in gesprek te gaan met de gemeenten. In sommige gevallen kan worden gezorgd dat het grondwaterpeil weer stijgt. "Maar het kan ook dat zo zijn dat de hele fundering moet worden vernieuwd. Dit kost 50.000 à 60.000 euro voor een doorsneewoning en wel 100.000 euro of meer voor een groter huis."

De vernieuwingskosten zijn voor rekening van de woningeigenaar. Er bestaat wel een speciaal fonds waaruit mogelijk een lening kan worden verstrekt.

KCAF krijgt dagelijks nieuwe meldingen

Het KCAF krijgt elke dag nieuwe meldingen over verzakkingen binnen. De Jong: "Ook van mensen die panden uit moeten vluchten wegens de scheuren die zijn ontstaan." Hij adviseert mensen die een woning van voor 1970 willen kopen, zich goed op de hoogte te stellen van de kwaliteit van de fundering.

Het KCAF heeft een zogenoemde 'funderingsviewer' op zijn website, waarmee je op basis van de postcode kunt checken hoe de bodemgesteldheid is.

Volgens De Jong is het wenselijk na te denken of "maatregelen op Rijksniveau" moeten worden genomen. "Dat hoort immers ook bij goed klimaatbeleid."