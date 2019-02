Door de extreem droge zomer van 2018 worden fors meer meldingen gedaan van verzakkende woningen. Dat zegt het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) in tv-programma De Monitor van KRO-NCRV. KCAF stelt dat een miljoen huizen van voor 1970 risico lopen. Vanuit 83 gemeenten komen meldingen van serieuze verzakkingen.

Terwijl het funderingsloket normaliter één klacht per week binnenkrijgt, zijn dat er sinds de droge zomer een à twee per dag. Soms gaat het om hele huizenblokken die verzakken.

Door de droogte is het grondwaterpeil in veel gemeenten laag. Dat is funest voor huizen die op houten palen staan. Die palen moeten namelijk onder water staan om te voorkomen dat ze gaan rotten. Ook is in sommige regio’s de klei- of veengrond door de droogte gaan verkruimelen en onder de woningen weggezakt.

Van de 83 gemeenten zijn er 10 die daadwerkelijk maatregelen zouden treffen. In deze gemeenten worden gedupeerden begeleid met de financiering van het herstel, wat per fundering tot 100.000 euro kan oplopen.