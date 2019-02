Leden van het Geleense afdeling van motorclub Satudarah zijn vrijdag veroordeeld voor celstraffen van 2,5 tot 9 jaar. De rechter achtte de tien mannen schuldig aan afpersing, vrijheidsberoving, wapenbezit, witwassen en drugsdelicten, meldt 1Limburg.

Het gaat in totaal om tien leden of mensen die aan de motorclub gelieerd zijn. President Stephan P. (42) krijgt de zwaarste straf, negen jaar, omdat hij volgens de rechter alle beslissingen nam.

Er was volgens justitie sprake van een criminele organisatie en de rechter ging daarin mee. "Uit bewijs blijkt dat de leden van Satudarah Geleen hun gewelddadige en bedreigende aard graag etaleerden."

De politie nam een jaar geleden grote sommen geld, wapens en motoren in beslag bij invallen in het clubhuis en de woningen van de verdachten. Toch wuifde P. beschuldigingen over een 'criminele organisatie' aanvankelijk weg: "Wij zijn geen op geweld beluste afpersers en drugscriminelen."

Het is nog niet bekend of de veroordeelde mannen in hoger beroep gaan.