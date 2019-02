De recherche in Helmond zit met vragen rond een mogelijk schietincident dat in de nacht van donderdag op vrijdag heeft plaatsgevonden. Een achttienjarige man is rond 2.30 uur met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Hij is buiten levensgevaar.

In het ziekenhuis was ook een 23-jarige bekende van het slachtoffer aanwezig. Hij gedroeg zich agressief en bedreigde de agenten, aldus de politie. Ook wilde hij zijn identiteit niet prijsgeven.

De 23-jarige man werd aangehouden in het ziekenhuis. Hij was vermoedelijk onder invloed en had munitie voor een vuurwapen bij zich. Ook was hij in het bezit van meer dan duizend euro aan contanten.

Het slachtoffer vertelde dat het incident is voorgevallen in de buurt van de Heistraat, maar er zijn geen sporen aangetroffen. Ook heeft niemand in de omgeving iets gehoord. Getuigen worden gevraagd om zich te melden.