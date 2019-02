Burgemeester Femke Halsema gaat aangifte doen van de bekladdingen in Amsterdam in de nacht van donderdag op vrijdag. Onder meer het standbeeld van De Dokwerker werd beklad met groen-gele verf. Ook zijn er met graffiti anti-Joodse leuzen en hakenkruizen op muren gespoten.

"De Dokwerker staat voor alle mensen die in Nederland zijn opgestaan tegen de vervolging van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Het is een belangrijk historisch monument en een dierbaar symbool in onze stad: daar blijf je vanaf", stelt Halsema in een verklaring.

Ze stelt dat de politie en het Openbaar Ministerie de zaak gaan onderzoeken. "De camerabeelden worden nu bekeken en de politie doet onderzoek op gezag van het openbaar ministerie", sluit Halsema af.

De linkeronderarm en linkerheup van De Dokwerker zitten momenteel onder de verf. Een woordvoerder van de politie Amsterdam reageerde vanochtend ook teleurgesteld op de actie. "Het is erg triest, ze hebben geen idee van de geschiedenis van het standbeeld."

De politie kan niet zeggen hoeveel plekken in Amsterdam zijn beklad met de groen-gele verf en doet momenteel onderzoek naar het vandalisme. Naast het standbeeld zijn ook een café, diverse tram- en bushaltes en muren beklad.

Acties lijken gericht tegen Ajax-supporters

De boodschappen lijken gericht te zijn aan Ajax, en de clubkleuren van ADO Den Haag zijn groen en geel. Het is nog onbekend wie verantwoordelijk is voor de bekladdingen in Amsterdam. Op de Instagram-pagina van FC Den Haag Home&Away, een supportersgroep van ADO Den Haag, zijn foto's van de bekladdingen te zien.

Mattijs Manders, algemeen directeur van ADO Den Haag, reageerde vrijdagmiddag op de acties en keurde deze af. "Wij keren ons als club nadrukkelijk tegen deze onbegrijpelijke acties. Het is respectloos en triest", stelt de algemeen directeur op de site van de club.

Burgemeester Den Haag reageert met afschuw

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag noemt de bekladding in een verklaring "afschuwelijk". "Deze misdragingen keuren wij ten zeerste af. Dat daarbij ook het beeld van De Dokwerker is beklad, is helemaal een afschuwelijke actie", stelt Krikke. "Bekladding van juist dat beeld is respectloos en zeer pijnlijk."

Ajax speelt zondag om 12.15 uur uit tegen ADO. Om dezelfde tijd begint in Den Haag ook een demonstratie van Ajax-supporters tegen het besluit van Krikke om geen fans uit Amsterdam toe te laten bij de Eredivisie-wedstrijd.

Demonstratie in Den Haag gaat door

Volgens Krikke kunnen de demonstraties gewoon plaatsvinden. "Dit soort wangedrag staat los van de vraag of er wel of niet gedemonstreerd mag worden door Ajax-supporters", stelt de Haagse burgemeester. "Demonstreren is een grondrecht, hoe ongemakkelijk de boodschap van de demonstranten voor anderen ook kan zijn."

"Alle inspanningen in Den Haag zijn erop gericht de demonstratie zondag goed te laten verlopen, met bijzondere aandacht voor de veiligheid en openbare orde", schrijft Krikke.