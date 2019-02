Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in elf zaken definitief over tot vervolging van de medewerker van verzorgingshuizen in de regio Rotterdam die wordt verdacht van de zogeheten 'insulinemoorden'. In vier van die elf gevallen is het slachtoffer overleden.

Dat maakte de officier van justitie vrijdag bekend tijdens een zesde niet-inhoudelijke zitting in deze zaak.

Verdachte Rahiied A. (22) wordt ervan beschuldigd oudere patiënten zonder noodzaak insuline te hebben toegediend, waardoor ze ziek werden of overleden. Hem wordt moord dan wel poging tot moord ten laste gelegd.

De Rotterdammer was werkzaam bij vier verschillende zorginstellingen: De Wetering in Rotterdam, De Riederborgh in Ridderkerk, Jasmijnhuis in Ridderkerk en 't Huys te Hoecke in Puttershoek.

A. werd in november 2017 opgepakt, nadat hij een vrouw uit Puttershoek zonder medische noodzaak insuline had toegediend. Ze kwam daardoor om het leven. In het daaropvolgende onderzoek werden meerdere lichamen opgegraven.

Begin december werd al bekend dat het OM tot vervolging overgaat in tien gevallen, waarbij vier personen overleden en er zes onwel of ziek werden. Twee zaken waren nog in onderzoek. In totaal zijn vier verdachte gevallen die het OM heeft onderzocht geseponeerd.

De begraafplaats in Heerjansdam werd enkele maanden na A.'s aanhouding deels afgezet, omdat het lichaam van een vermeende slachtoffer werd opgegraven. (Foto: ANP)

Tekortkomingen in zorginstellingen waar A. werkte

In alle vier de instellingen waar A. zonder medische noodzaak insuline zou hebben toegediend aan cliënten waren volgens de gezondheidsinspectie tekortkomingen.

De tekortkomingen blijken uit een rapport van de gezondheidsinspectie. Het ging om onvolkomenheden op de gebieden personeelsbeleid, deskundigheid van de medewerkers en de medicatieveiligheid. Er zijn inmiddels maatregelen genomen naar aanleiding van de meeste tekortkomingen.

"Het ging om uitzonderlijke gebeurtenissen waarbij noch de inspectie, noch de zorgaanbieders rekening hielden met de mogelijkheid dat dit zou kunnen gebeuren", aldus de inspectie.

Hoewel de meeste problemen nu zijn aangepakt, moeten er op een aantal aspecten nog maatregelen worden getroffen, zegt de inspectie. Zij zal de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden. Medio 2019 worden de verbeteringen getoetst.

"Het opzettelijke karakter maakt dat nooit helemaal uitgesloten kan worden dat dit soort incidenten in de toekomst nog eens voorkomen. Tegelijkertijd willen we er alles aan doen om de kans zo klein mogelijk te maken dat dit nog een keer gebeurt", aldus de inspectie over de zaak.