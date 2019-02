Het KNMI heeft vrijdagochtend code geel afgegeven wegens lokaal dichte mist in het zuidwesten en noordwesten van het land. Daarbij kan het zicht plaatselijk minder dan 200 meter bedragen.

Volgens Weeronline bedroeg het zicht op Vlieland rond 4.50 uur slechts 69 meter. Ook in delen van Zeeland was het minder dan 100 meter. In de tweede helft van de ochtend lost de mist op.

Op de meeste plekken blijft het vrijdag overdag bewolkt. Wel is het droog, staat er weinig wind en is er zo af en toe even ruimte voor de zon. Het wordt 12 tot 14 graden.

