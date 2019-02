Het Openbaar Ministerie (OM) heeft salarislijsten van de terroristische beweging Islamitische Staat (IS) in handen. Die worden mogelijk als bewijsmateriaal gebruikt in rechtszaken tegen teruggekeerde Nederlandse IS-strijders.

Een woordvoerder van het OM bevestigt het gebruik van de gegevens na berichtgeving door het AD . Justitie onderzoekt de betrouwbaarheid en de precieze inhoud van de lijsten op bruikbaarheid.

De lijsten bevatten de namen van IS-strijders, onder wie Nederlanders, in het Arabisch en het Engels. Volgens een woordvoerder van het OM betreffen de lijsten betalingen die IS aan haar leden deed tussen het begin van 2016 en juni 2017.

De documenten die justitie heeft gekregen van de militaire inlichtingendienst MIVD zijn tijdens in ieder geval één rechtszaak tegen een IS-strijder al gebruikt.

Volgens het AD gaat het om de 23-jarige Maseh N., die eind vorig jaar terugkeerde uit Syrië. Volgens het OM komt zijn naam op de lijsten voor. Ook bij andere verdachten wordt gekeken of de administratie van IS bruikbaar is.