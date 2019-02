De oppositiepartijen van de gemeenteraad van Utrecht hebben donderdag in een spoeddebat over de Uithoflijn laten weten te weinig informatie over het project te ontvangen.

Het spoeddebat werd door de oppositiepartijen aangevraagd na de publicatie van een artikel in het AD, waarin naar voren kwam dat er mogelijk voor miljoenen euro's aan onterechte betalingen aan bouwbedrijf BAM zijn gedaan. Het zou gaan om een niet onderbouwd bedrag van 10 miljoen euro.

Vooralsnog ontkent het Utrechtse college, bestaande uit GroenLinks, D66 en de ChristenUnie, dat er onterecht miljoenen zijn overgemaakt aan het bouwbedrijf. "In alle stukken die ik tot nu toe heb gezien, zie ik nergens bevestiging van hoe het AD dit weergeeft", zei Susanne Schilderman van D66 tijdens het debat. "Ik kan nergens het beeld vandaan halen dat dit bedrag niet goed onderbouwd is."

Momenteel wordt de jaarrekening van de provincie Utrecht uitgebreid onderzocht. Tot het onderzoek is afgerond, wordt deze rekening niet goedgekeurd.

'Vervelend dat informatievoorziening niet optimaal is'

Tijdens het debat van donderdagmiddag vroegen meerdere raadsleden van de oppositiepartijen zich af waarom het college "zo stellig is". De oppositiepartijen stelden te zijn geschrokken van het artikel. De partijen hadden meer informatie willen hebben over de bouw van de nieuwe Utrechtse tramlijn.

"Het is vervelend om te concluderen dat de informatievoorziening nog steeds niet optimaal is", meldt de VVD.

Provincie en gemeente kregen al eerder kritiek

Eerder kregen de provincie en gemeente ook al kritiek op de informatievoorziening. Zo verscheen begin vorig jaar een onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer en de Utrechtse Rekenkamer, waarin stond dat de aansturing van het project vanaf het begin was tekortgeschoten.

De opstellers van het rapport oordelen dat de informatie over de voortgang van de Uithoflijn lange tijd gebrekkig was, onder meer doordat niet over de uitvoering van alle te realiseren onderdelen voor de Uithoflijn werd gerapporteerd.

Wethouders Lot van Hooijdonk (Mobiliteit) en Victor Everhardt (Stationsgebied) hebben eerder in een debat toegegeven dat de informatievoorziening rond de Uithoflijn beter had gemoeten.

Het debat in de gemeenteraad gaat later op donderdag nog verder.