De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) vinden dat het luchtruim opnieuw ingedeeld moet worden voordat Lelystad Airport opengaat voor commerciële vluchten. Dit is minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) eerder al verzocht door de provincies Gelderland en Overijssel.

Volgens de SATL, waarin achttien lokale en regionale actiegroepen vertegenwoordigd zijn, leidt de opening van Lelystad Airport door de zogeheten laagvliegroutes tot geluidshinder en andere vormen van hinder in Noord- en Oost-Nederland. "Het is alsof in heel Noord- en Oost-Nederland een vliegveld naast de deur ligt", stelt Ad Visser van de SATL.

De toestellen die vanaf Lelystad Airport gaan vliegen, moeten de komende jaren tientallen kilometers relatief laag blijven vliegen. Dit moet voorkomen dat de vliegtuigen op dezelfde hoogte vliegen als de toestellen die naar Schiphol gaan.

Pas na een herindeling van het luchtruim moeten de vliegtuigen vanaf Lelystad Airport direct hoger kunnen vliegen. Het is de bedoeling dat die herindeling in 2023 afgerond is.

Provincies willen eerst afronding van herindeling

Eerder waren de provincie Gelderland, Overijssel en meerdere natuur- en milieuorganisaties ook al kritisch op de plannen van de minister om het vliegverkeer vanaf Lelystad Airport de eerste jaren lager te laten vliegen.

De provincies willen dat Lelystad Airport pas opengaat voor commerciële vluchten als de herindeling van het luchtruim afgerond is.

Minister Van Nieuwenhuizen wil Lelystad Airport in 2020 openen voor commerciële vluchten. Door bepaalde directe vluchten, zoals vakantievluchten van Schiphol naar Flevoland over te plaatsen, moet er op Schiphol ruimte komen voor vluchten met een groter economisch belang.

Op dit moment heeft Schiphol bijna de maximale groei bereikt, waardoor er voor deze vluchten geen plek is.