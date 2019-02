Kroongetuige Nabil B. heeft jarenlang in de drugshandel gezeten en raakte op die manier betrokken bij liquidaties, blijkt uit verklaringen van de man zelf die zijn ingezien door NRC.

B. zegt in zijn verhoren tegen de politie dat hij al rond zijn achttiende of negentiende begon met de handel in softdrugs en dat hij later overstapte op cocaïne.

NRC tekent uit de verklaringen van B. op dat hij op jonge leeftijd de stap naar drugshandel maakte, omdat daarmee in korte tijd veel geld te verdienen valt. Volgens de krant was de handel in cocaïne zijn belangrijkste inkomstenbron tot aan zijn aanhouding in januari 2017.

B. had deze arrestatie zelf op touw gezet door de politie te vertellen waar hij was en dat hij een wapen op zak had. Zo viel zijn aanhouding niet direct op bij de criminelen om hem heen.

Kroongetuige stapte naar politie na vergismoord Utrecht

B. had namelijk besloten te verklaren tegen opdrachtgevers van liquidaties en de organisatie daaromheen. De beslissing van de kroongetuige is het gevolg van de vergismoord op Hakim Changachi in januari 2017 en zijn eigen betrokkenheid hierbij.

B. was bevriend met de familie Changachi en biechtte alles aan hen op. Hij wees onder andere Ridouan Taghi aan als opdrachtgever voor de moord en herhaalde deze woorden bij de politie.

Inmiddels is duidelijk dat Taghi volgens B. opdracht heeft gegeven voor nog meer moorden en pogingen daartoe. Sinds de verklaringen van de kroongetuige zijn er inmiddels tien mensen aangehouden die ervan worden verdacht een criminele organisatie te hebben gevormd met Taghi als middelpunt.

Net als voor zijn vermeende rechterhand Saïd R., heeft het Openbaar Ministerie (OM) een recordbeloning van 100.000 euro uitgeloofd. Beide mannen zijn voortvluchtig en bevinden zich vermoedelijk in het buitenland.

Kroongetuige spreekt over handelswijze rond moorden

Uit de verklaringen van B. in NRC ontstaat een beeld van een organisatie die bestaat uit onderdelen die zo moesten opereren die elkaar niet zouden zien. B. vertelt dat het ook weleens is misgegaan. Er werd bijvoorbeeld al geschoten voordat hij weer was vertrokken nadat hij kort daarvoor op de uitkijk had gestaan.

B. wordt naast de moord op Changachi, vervolgd voor zijn betrokkenheid bij nog twee moorden en een poging daartoe. Naast het op de uitkijk staan, regelde hij ook vluchtauto's en zogenoemde safehouses waar schutters tijdelijk verbleven.

B. verklaart volgens NRC dat de bij een liquidatie gebruikte wapens in stukken werden gezaagd en in de IJssel werden gegooid. Kleding van de schutters werd verbrand in een vuurkorf.

De zaak tegen de criminele organisatie rond Taghi gaat in juli verder. Dan wordt de kroongetuige mogelijk als getuige op zitting gehoord