De Nederlandse industrieel ontwerper Friso Kramer is vorige week donderdag op 96-jarige leeftijd overleden, zo blijkt uit een overlijdensadvertentie in NRC. Een van zijn bekendste ontwerpen is de groene brievenbus.

De in 1922 geboren Kramer is in zijn slaap overleden, maakt zijn familie donderdag bekend.

Kramer staat bekend om zijn functionele ontwerpen. Zo is hij niet alleen de geestelijk vader van de brievenbus, maar ook van de bekende Revolt-stoel die in veel schoolklassen is gebruikt.

Daarnaast ontwierp hij straatlantaarns en banken voor Schiphol en de NS. Hij kreeg meerdere prijzen toegekend voor zijn ontwerpen.

Een van die prijzen is de BNO Piet Zwart Prijs (1983) voor zijn "tijdloze ontwerpen". "Friso Kramer is een van de belangrijkste ontwerpers van vroeg Dutch design", zei de jury destijds.