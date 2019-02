Bij de politie zijn afgelopen jaar meer dan 90.000 meldingen over verwarde mensen binnengekomen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van acht jaar geleden, bevestigt de politie naar aanleiding van berichtgeving van NRC.

De politie benadrukt in gesprek met NRC dat één persoon verantwoordelijk kan zijn voor meerdere meldingen. In 2017 registreerde de politie 83.602 incidenten en dat aantal steeg in 2018 met 8 procent naar 90.605.

De stijging in het aantal meldingen was vorig jaar het sterkst in de politieregio's Rotterdam, Oost-Brabant en Noord-Nederland. Alleen in Noord-Holland was in 2018 sprake van een lichte daling. De meeste meldingen kwamen uit Amsterdam, gevolgd door Rotterdam en Den Haag.

Agenten rukken volgens NRC dagelijks uit na meldingen over verwarde mensen, variërend van een psychiatrische patiënt die naakt op straat loopt tot een persoon die met een mes dreigt.

Volgens de politie gaat het vooral om kwetsbare mensen, die de grip op hun leven dreigen te verliezen en gewoon passende hulp nodig hebben. Burgers die mensen met gedrag dat zij niet begrijpen zien, bellen in toenemende mate de politie omdat er geen alternatief lijkt te zijn.

Bezuinigingen in zorg oorzaak

Er zijn verschillende verklaringen voor het groeiende aantal incidenten met verwarde mensen. De meest voor de hand liggende is dat er door bezuinigingen in de zorg minder bedden beschikbaar zijn in psychiatrische instellingen, waardoor patiënten vaker gewoon in woonwijken wonen.

Daarnaast speelt mee dat de Nederlandse samenleving complexer is geworden en is ook de digitalisering een van de oorzaken, aldus NRC.