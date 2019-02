Het ministerie van Defensie erkent aansprakelijkheid voor de dood van een twintigjarige marechaussee in 2016. Kelvin Bosman kwam in dat jaar om het leven tijdens de eindoefening van zijn basisopleiding in Apeldoorn.

Defensie heeft in deze zaak fouten gemaakt, blijkt uit onderzoek.

Bosman overleed aan de gevolgen van hitteletsel dat hij tijdens de oefening had opgelopen. Uit onderzoek blijkt dat er bij Defensie onvoldoende kennis was over hitteletsel.

De risico's van hitteletsel zijn onvoldoende onderkend en was er te weinig veiligheidsbewustzijn bij het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee.

Volgens staatssecretaris Barbara Visser zijn er naar aanleiding van het ongeval maatregelen genomen.

Defensie praat nog met Bosmans familieleden over "een passende wijze waarop uiting aan deze aansprakelijkheid gegeven kan worden", aldus Commandant van de Koninklijke Marechaussee Harry van den Brink.