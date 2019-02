De 34 hoogbejaarde mensen in Nederland die vanuit Duitsland nog een aanvullend pensioen krijgen vanwege hun dienstjaren bij de Waffen-SS, krijgen dat geld alleen als ze tijdens de Tweede Wereldoorlog gezondheidsschade hebben opgelopen en geen misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd.

Soldaten die in de oorlog hebben gevochten, kunnen aanspraak maken op het pensioen, meldt de Bundesversorgungsgesetz (BVG) woensdag. Deze organisatie draagt zorg voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Dit geldt ook voor burgers die als vluchteling of tijdens een bombardement gewond zijn geraakt.

"Het pensioen is alleen toegekend om gezondheidsschade te compenseren, zoals een verloren been. Er zijn geen betalingen verricht aan mensen die alleen als soldaat hebben gediend", stelt de BVG.

De BVG bevestigt het onderzoek van EenVandaag waaruit eerder bleek dat 34 personen in Nederland de vergoeding krijgen. Volgens de organisatie gaat het om onder anderen veertien weduwen. Tien mensen in Nederland die het pensioen ontvangen, hebben de Duitse nationaliteit. De BVG kan niet zeggen of de overige 24 mensen Nederlands zijn of een dubbele nationaliteit hebben.

Bedrag ligt tussen de 400 en 1.300 euro

Volgens schattingen van EenVandaag gaat het om een jaarlijks bedrag van tussen de 400 en 1.300 euro. De bedragen worden uitgekeerd door de Duitse deelstaten. Het Landschaftsverband Rheinland (LVR) is verantwoordelijk voor de betalingen aan de ex-militairen.

Volgens CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wil Duitsland de namen van de personen die het pensioen ontvangen niet bekendmaken. Daardoor kan er geen belasting over het uitgekeerde bedrag geheven worden.

Het onderzoeksinstituut NIOD schatte dat tussen de 22.000 tot 25.000 Nederlanders in dienst waren bij de Waffen-SS. Dit was een eliteafdeling die naast het reguliere Duitse leger op meerdere fronten actief was.