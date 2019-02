Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag acht jaar cel en tbs geëist tegen de 41-jarige Andrei K., die wordt vervolgd voor het doden van zijn vrouw in Scheveningen. Haar in stukken gezaagde lichaam werd in een kist op hun balkon teruggevonden.

Het OM acht moord niet bewezen, omdat de man tijdens een ruzie in een opwelling zou hebben gehandeld.

Deskundigen oordelen dat de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar was, maar justitie vindt dat onvoldoende onderbouwd. Volgens het OM is K. hooguit verminderd toerekeningsvatbaar.

K. was woensdag zelf in de rechtbank aanwezig. Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Daaruit bleek dat hij onder meer lijdt aan zware depressies en psychoses. K. zegt zelf niets meer te weten van het doden van zijn vrouw Julia.

Politie vond stoffelijk overschot op balkon

De man deed in januari vorig jaar zelf aangifte van de vermissing van zijn dertigjarige vrouw, maar de politie was meteen achterdochtig.

K. wordt ervan verdacht zijn vrouw eerst te hebben gedood en haar daarna met een elektrische zaag in stukken te hebben gezaagd. De lichaamsdelen stopte hij in plastic zakken en borg hij op in een kist.

Over de zakken werd aarde gestrooid en de kist werd vervolgens op het balkon van hun woning geplaatst. De politie trof het lichaam van de yogadocente op 11 januari 2018 aan in de kist.

Uit autopsie bleek dat de vrouw door verstikking om het leven is gekomen.