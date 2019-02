De man die in augustus vorig jaar een aanslag pleegde op station Amsterdam Centraal zei vrijdag in de rechtbank dat hij van plan is ergere dingen te doen als de Nederlandse overheid niet ingrijpt tegen Geert Wilders.

Met de PVV-leider zou hij verder zelf afrekenen, aldus de negentienjarige Jawed S., die zijn eerdere dreigement tegen Wilders hiermee herhaalde. Vrijdag was de tweede inleidende zitting in de zaak.

De Afghaanse man stak eind augustus twee Amerikaanse toeristen neer op station Amsterdam Centraal. Eén slachtoffer liep een dwarslaesie op en zit in een rolstoel. Het andere slachtoffer liep zenuwletsel op nadat hij in zijn arm was gestoken.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt S. van een tweevoudige poging tot moord met een terroristisch oogmerk.

Motief voor aanslag lag in belediging profeet Mohammed

S. heeft zijn daad bekend en zegt dat zijn motief lag in de belediging van de profeet Mohammed in een video van Wilders en de aangekondigde cartoonwedstrijd van de PVV-leider.

In een korte verklaring zei de man te hebben vernomen dat veel Nederlanders tegen de plannen van Wilders om een cartoonwedstrijd te organiseren waren. "Maar waarom kreeg hij dan toch de gelegenheid?", vroeg S. zich af.

De Afghaanse man impliceerde dat hij zich gedwongen zou voelen een grotere aanslag te plegen als Wilders de mogelijkheid zou blijven krijgen om zijn profeet te beledigen.

Overigens liet S. weten van plan te zijn een uitgebreide verklaring over zijn daad af te leggen.

Man werkt mee aan onderzoek Pieter Baan Centrum

De man wordt al geruime tijd onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC) en vrijdag werd duidelijk dat hij meewerkt aan dat onderzoek. De verwachting is dat hij in de tweede helft van maart uit de instelling wordt ontslagen.

De eindreportage wordt in april of mei verwacht. Het verzoek van de advocaat van de slachtoffers om dit rapport te mogen inzien werd door de rechtbank afgewezen.

De inhoudelijke behandeling staat gepland voor 2 en 3 september van dit jaar. In mei is de volgende pro-formazitting.