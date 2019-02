De politie heeft woensdag een dertigjarige vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident in Den Haag waarbij dinsdagavond een 36-jarige man overleed.

Rond 23.15 uur kreeg de politie een melding over een incident in de Mariottestraat binnen. Agenten troffen het slachtoffer even later in zijn woning aan, hij had volgens de politie meerdere steekwonden.

Ambulancepersoneel heeft nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De man is ter plaatse overleden. De vrouw is aangehouden in de woning.

De politie onderzoekt de betrokkenheid van de verdachte bij het steekincident.