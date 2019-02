34 hoogbejaarde Nederlanders ontvangen een aanvullend pensioen vanuit Duitsland vanwege hun dienstjaren bij de Waffen-SS, meldt actualiteitenrubriek EenVandaag woensdag op basis van eigen onderzoek.

In veertien gevallen gaat het om weduwen. Tien ontvangers hebben ook de Duitse nationaliteit. Woensdag werd al bekend dat 27 hoogbejaarde Belgen nog altijd een aanvullend pensioen krijgen.

Duitsland betaalt sinds 1950 pensioenen aan alle ex-militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog schade hebben opgelopen, aldus EenVandaag. Volgens schattingen gaat het om 400 tot 1.300 euro.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zegt tegen het programma dat Duitsland de namen van de ontvangers niet bekend wil maken, waardoor het onmogelijk is om belasting te heffen over de pensioenen. Ook de Belgische autoriteiten beschikken niet over de namen van de ontvangers.

De bedragen worden uitgekeerd door de deelstaten. Het Landschafts Verband Rheinland (LVR) is verantwoordelijk voor de betalingen aan de Nederlandse ex-militairen.

Hitler maakte per decreet pensioenen mogelijk

Volgens de NOS is het pensioen in 1941 per decreet in het leven geroepen door Adolf Hitler. Het besluit is na de Tweede Wereldoorlog nooit teruggedraaid.

Volgens onderzoeksinstituut NIOD hebben naar schatting 22.000 tot 25.000 Nederlanders dienst gedaan in de formaties van de Waffen-SS, een gewapende eliteafdeling die naast het reguliere Duitse leger op verschillende fronten actief was.