Een man heeft een voorwaardelijke werkstraf van veertig uur gekregen voor het met de dood bedreigen van burgemeester Ina Adema van Lelystad. De bedreiging vond plaats nadat de rechter in november het afschieten van herten in de Oostvaardersplassen toestond.

De provincie Flevoland wil samen met Staatsbosbeheer door het afschieten van circa 1.830 edelherten een nieuwe massale sterfte van de dieren zoals in de winter van 2017 op 2018 voorkomen.

Dat besluit schoot de 33-jarige Steven de C. uit Steenbergen in het verkeerde keelgat. "Binnenkort kom ik langs, mijn geweer is al geladen, want er zijn te veel boswachters/ambtenaren die de natuur geen goed doen. Het wordt een bloedbad", schreef hij.

De C. heeft de via internet verstuurde bedreigingen bekend. Tegen hem was een werkstraf van tachtig uur, waarvan de helft voorwaardelijk, geëist. De politierechter in Lelystad heeft De C. woensdag schuldig verklaard.

Hij is niet de eerste die strafrechtelijk wordt veroordeeld in de discussie rond de Oostvaardersplassen. In januari werden vier actievoerders tot werkstraffen veroordeeld voor het plaatsen van een verdacht pakket bij het provinciehuis en maandag kreeg een actieleider een werkstraf voor het bedreigen van de directeur van Staatsbosbeheer.