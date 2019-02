Bij een horecagelegenheid in Zoetermeer zijn enkele kogelinslagen in de muur van het pand aangetroffen. Dinsdagavond zijn ook enkele harde knallen gehoord in de omgeving van het gebouw, meldt de politie woensdag.

De meldingen over de knallen kwamen dinsdagavond rond 23.30 uur binnen. De politie zette het gebied rond het pand aan de Amsterdamstraat af en even later werden met behulp van een speurhond kogelhulzen gevonden. Na het onderzoek werd de weg weer vrijgegeven.

Volgens lokale media zou het beschoten pand van Club Cobra zijn, maar een politiewoordvoerder wilde dat niet bevestigen. Die horecagelegenheid werd in december ook al beschoten. Toen besloot burgemeester Charlie Aptroot het etablissement voor twee weken te sluiten.

Eerder deze maand in Zoetermeer werd een handgranaat gevonden in de buurt van Club Magnum en restaurant El Sultana, Aptroot beloofde toen extra maatregelen. Eind vorig jaar lag er al een explosief bij Club Magnum.