Een persoon is na een steekincident die in de nacht van dinsdag op woensdag plaatsvond aan de Mariottestraat in Den Haag, overleden.

Dit bevestigt een politiewoordvoerder aan NU.nl. Het incident vond rond 23.00 plaats aan de Marionettestraat in de wijk Valkenboskwartier, ook wel bekend als Valkenbosbuurt. Twee ambulancewagens kwamen ter plaatse.

Wat de toedracht is van het steekincident is nog onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachte(n) kan de politie nog niets zeggen.

De politie is bezig met onderzoek naar het incident en komt graag in contact met getuigen.