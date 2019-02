De nieuwe sprinters van de NS (SNG), die sinds december rijden, hebben last van kinderziektes, schrijft De Telegraaf. De treinen kampen met storingen en vallen soms meerdere keren per dag uit.

Zo blijkt uit actuele cijfers van ProRail dat de sprinter afgelopen vrijdag acht keer stil kwam te staan, waardoor 130 treinen werden vertraagd.

De gemiddelde punctualiteit is op die routes gezakt van 92 naar 82 procent. Op sommige dagen ligt die waarde nog een stuk lager, namelijk op 64 procent.

De Sprinter Nieuwe Generatie (SNG) rijdt op de trajecten Den Haag-Haarlem en Leiden-Hoorn. In totaal zijn er door de NS 206 van deze treinen besteld, die tot aan 2022 gefaseerd worden ingezet. Vanaf april zal de sprinter ook in het oosten van het land gaan rijden.

De treinen worden gebouwd door de Spaanse treinfabrikant CAF.

NS: 'Vrij normaal bij nieuw type trein'

De NS bevestigt dat de nieuwe sprinters af en toe met kuren kampen, maar laat weten dat dit normaal is bij nieuwe treinen. "Met nieuwe treinen hou je rekening met een lagere punctualiteit (80 procent) in de eerste periode. Want zoals bij alles dat nieuw is: het is altijd even wennen, voor iedereen. Van reiziger, monteur, conducteur tot machinist", aldus Roel Okhuijsen, directeur Nieuw Materieel NS.

"Ik ben tevreden over de sprinter. De trein presteert goed voor een nieuwe trein. De gemiddelde punctualiteit van de Sprinter is nu zo'n 87 procent. Een goede score", aldus Okhuijsen.

De NS laat weten dat de hinder vervelend te vinden voor de reizigers. Samen met CAF wordt er gekeken naar de meldingen. "Soms is dat een technische oorzaak en soms ligt dat aan de afhandeling van een foutmelding", aldus de NS.

'NS laat onervaren personeel op sprinter rijden'

Volgens de belangenclub Voor Beter OV komen er veel klachten binnen over de nieuwe sprinters. "Tot nu toe blijkt het een onbetrouwbare sprinter, maar dat ligt met name aan NS zelf, die onervaren personeel erop laat rijden. Reizigers zijn de dupe van bedienings- en softwarefouten. Deze treinen zijn onvoldoende getest", aldus de voorzitter van de club in De Telegraaf.

Of de storingen inderdaad worden veroorzaakt door een combinatie van nieuwe treinen en onervaren personeel kan niet worden gezegd.

De nieuwe sprinters beschikken wel over nieuwe technieken. De NS zegt extra begeleiding in te zetten "om ervaring in de praktijk maximaal te ondersteunen, als aanvulling op de opleidingen".

SNG in oktober 2017 in Nederland geïntroduceerd

De Sprinter Nieuwe Generatie is in oktober 2017 geïntroduceerd in Nederland voor de test- en toelatingsperiode, meldt de website van SpoorPro, het vakblad voor railbedrijven.

In de periode daarvoor is de nieuwe trein getest bij het CAF in Beasain, daarna heeft de trein 40.000 kilometer gereden op een speciale testbaan voor nieuwe treinen in Tsjechië en is de trein op winterse omstandigheden getest in een klimaatkamer in Wenen.