Het aantal motorclubs in Nederland dat wordt gelinkt aan criminele activiteiten groeit sinds 2017, terwijl politie en justitie er juist vol op inzetten om de grote clubs te verbieden, bevestigt de politie na berichtgeving door BN DeStem.

Concrete cijfers heeft de politie nog niet over de zogeheten 'outlaw motorcycle gangs' (OMG's).

Uit de cijfers die BN DeStem heeft ingezien blijkt dat veel grote motorbendes zich hebben opgesplitst in kleinere clubs die moeilijker op te sporen zijn. Veel leden zijn mogelijk betrokken bij zware criminaliteit.

Sinds 2017 zouden er in Noord-Brabant en Zeeland ongeveer vijftien motorbendes bij zijn gekomen. Het aantal leden zou met 103 zijn gegroeid. In de jaren voor 2017 bleven de aantallen min of meer gelijk.

Hoofdcommissaris: 'Niets doen geen optie'

Hoofdcommissaris Pim Miltenburg zegt in de krant dat landelijk hetzelfde gebeurt als in het zuiden. "Wij zien die versplintering en opkomst van kleine clubjes de afgelopen twee jaar overal."

De commissaris denkt echter niet dat het door de aanpak komt. "Niets doen is geen optie."

De toename komt volgens de politie ook doordat de nieuwe clubs zich anders gedragen dan voorheen. "Leden worden makkelijker toegelaten, er is geen vast clubhuis meer en ze doen nauwelijks aan uiterlijk vertoon", aldus een agent in BN DeStem.

Politie en justitie komen over circa twee maanden met landelijke cijfers over de OMG's.

Verbod voor bepaalde organisaties

Het gerechtshof in Arnhem verbood in december motorclub Bandidos en eerder werd ook Satudarah verboden. Het verzoek om ook No Surrender en de Hells Angels te verbieden moet nog worden behandeld.

Volgens een politiewoordvoerder is "het intimiderende gedrag met colors en hesjes" van OMG's door de maatregelen "enorm afgenomen".