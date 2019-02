Woensdag wordt weer een zachte dag met een maximumtemperatuur tussen de 9 en 12 graden. In het hele land kan af en toe een bui vallen.

De ochtend begint nog redelijk fris met een temperatuur rond de 4 graden. Het warmt echter voor het middaguur al op naar ongeveer 7 graden aan de kust en 6 graden landinwaarts.

Vooral in het noorden van het land is het bewolkt woensdag. In de middag trekken de wolken daar ook redelijk weg. In de rest van het land is het zeker in de middag redelijk zonnig.

Hoewel het niet overal de hele dag bewolkt is, kan er wel regen uit die wolken komen. Doordat er in het noorden meer bewolking is, is de kans op een bui daar iets groter.

Donderdag loopt de temperatuur nog iets op tot ongeveer 12 tot 14 graden. Vanaf vrijdag wordt het bijna echt lenteweer met volop zon en een temperatuur rond de 14 graden.