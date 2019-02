De politie heeft de identiteit bekendgemaakt van de man die wordt verdacht van de fatale schietpartij waarbij rapper Feis om het leven kwam. Het gaat om Silvano M. (24).

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht werd verteld dat hiertoe is besloten na tips. Na een eerdere uitzending over de dood van Feis kwamen ongeveer honderd tips binnen.

Faisal Mssyeh, de echte naam van Feis, werd tijdens Oud en Nieuw in Rotterdam op straat doodgeschoten. Zijn broer raakte in coma, waar hij twee weken geleden uit ontwaakte. Volgens de politie was "een onbenullige kroegruzie waar ze niks mee te maken hadden" vermoedelijk de aanleiding voor de schietpartij.

De schietpartij vond plaats bij het Kaapverdiaanse restaurant Iolanda aan de Nieuwe Binnenweg waar de rapper met vrienden was geweest.

De politie houdt er rekening mee dat de verdachte in Nederland zit ondergedoken, maar laat weten dat er verhalen gaan dat de man zich in het buitenland schuilhoudt.