De man die in juli een 62-jarige man heeft doodgeschoten in een Italiaans restaurant aan de Beethovenstraat in Amsterdam, zou in de maanden daarna nog twee mensen hebben geliquideerd. Dit is dinsdag gemeld in Opsporing Verzocht.

Het gaat om de 38-jarige Čaba D., die zowel de Servische als de Hongaarse nationaliteit heeft. De politie Amsterdam vermoedt dat de man zich niet in Nederland bevindt en denkt dat hij gebruik maakte van een valse identiteit.

D. staat sinds dinsdagavond op de Nationale Opsporingslijst.

De politie meldt dat Čaba D. al eerder is veroordeeld. Tot februari 2017 heeft hij vastgezeten voor een moord die hij in 2004 heeft gepleegd in het noorden van Servië. Hij zou dus in totaal vier mensen vermoord hebben.