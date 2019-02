Bij een veevoederbedrijf in het Limburgse Tegelen is dinsdagavond een zeer grote brand uitgebroken. Drie personen zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Een van hen is een brandweerman.

De brandweerman is bij de bluswerkzaamheden onwel geworden, meldt de veiligheidsregio. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is niet bekend.

De brand aan de Steenweg brak iets na 19.00 uur uit. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt. Een traumahelikopter is in de buurt geland.

Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer adviseert omwonenden dan ook om ramen en deuren gesloten te houden. De veiligheidsregio meldt dat er bij de brand geen asbest is vrijgekomen.

Het vuur woedt in de buurt van de spoorlijn tussen Roermond en Venlo. Er reden door de brand enige tijd geen treinen tussen Reuver en Venlo, maar kort voor 21.30 uur meldde Arriva dat de stremming voorbij was.