De 26-jarige man die eind december in een vuilniszak uit de Rotterdamse gevangenis De Schie ontsnapte is weer opgepakt. Agenten arresteerden de man dinsdag op de 1e Middellandstraat in Rotterdam.

De politieagenten hielden dinsdag een onderneming in Rotterdam in de gaten in verband met een andere zaak toen de ontsnapte gevangene toevallig het pand binnenliep.

De agenten volgden hem naar binnen en hielden hem aan. De man zal nu het restant van zijn straf voor diefstal moeten uitzitten tot december 2019.

De 26-jarige Rotterdammer wist op 28 december met behulp van een handlanger te ontsnappen uit Penitentiaire Inrichting (PI) De Schie. De man werd in een blauwe vuilniszak de gevangenis uitgedragen en was sindsdien spoorloos.

Politie verspreidde foto intern

Sinds zijn ontsnapping werd gezocht naar de veroordeelde Rotterdammer. Daarvoor werden onder meer zijn foto en persoonsgegevens verspreid onder alle agenten.

De handlanger die de ontsnapping mogelijk maakte werd al eerder in Rotterdam gearresteerd. Hij zit sinds eind januari vast.