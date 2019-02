Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de bestuurder die de dodelijke aanrijding bij Pinkpop heeft veroorzaakt vervolgen. Een 35-jarige man uit Heerlen kwam daarbij om het leven.

Daarnaast vielen er meerdere gewonden, van wie er drie zwaargewond raakten.

Het OM vervolgt de man voor het veroorzaken van een ongeluk met een dodelijk slachtoffer en voor het doorrijden na het ongeluk.

De bestuurder is een inmiddels 35-jarige man, ook afkomstig uit Heerlen. Hij reed bij de laatste editie van Pinkpop een groep personen die op de openbare weg zaten aan met een wit busje.

"Uit onderzoek is niet gebleken dat er sprake is van opzet", meldt het OM, dat de verdachte daarom niet vervolgt voor doodslag en poging tot doodslag.

OM ziet verdachte als schuldige vanwege onoplettend rijgedrag

Het OM vindt wel dat de verdachte schuldig is aan het ongeluk. Hij zou namelijk onvoorzichtig of onoplettend hebben gereden.

Het incident vond vorig jaar op 18 juni plaats op de Mensheggerweg in Landgraaf, nabij camping B van Pinkpop.

De man is na het ongeval doorgereden, waarna de politie een zoektocht op touw zette. De man wordt daarom ook vervolgd voor het verlaten van de plek van het ongeluk.

Volgens verdachte reed hij in shock en waas naar huis

De man liet weten dat hij de mensen die op de weg zaten pas opmerkte toen hij ze aanreed. Hij kon niet meer remmen of uitwijken. De bestuurder belde na het incident zelf de politie.

De Heerlenaar zei dat hij toen in shock was en in een waas naar huis is gereden. Toen hij eenmaal weer bij zinnen was, heeft hij zich gemeld bij de politie.

Wanneer de rechtszaak tegen de veroorzaker van het ongeluk begint is nog niet bekend.