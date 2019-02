In een paprikakwekerij aan de Anthony Lionweg in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek is dinsdag rond 11.30 uur een explosie en gele rookontwikkeling gemeld. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Voordat de gele rookontwikkeling ontstond, hoorden werknemers een luide knal in de kas. De veiligheidsregio denkt dat er sprake van een ontploffing is geweest. De kas is ontruimd en alle medewerkers staan buiten.

"De brandweer heeft een ontploft vat aangetroffen waar mierenzuur heeft ingezeten. Dit kan worden gebruikt bij het kweken van paprika's", meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

In de kwekerij wordt gebruikgemaakt van plantenvoeding en bestrijdingsmiddelen. De veiligheidsregio zegt dat de eventuele gevaarlijke stoffen alleen schadelijk kunnen zijn voor de directe omgeving.

Het is nog niet duidelijk of er sprake is geweest van brand of alleen rook of damp. "De dampen van het mierenzuur zijn inmiddels verspreid door de kas waardoor de kans op irritaties laag is. Op dit moment worden metingen verricht, maar er is vooralsnog geen sprake van giftige rook", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brandweer maakt nu een plan om de kas te ventileren.