Als het weer het toelaat is er dinsdagavond opnieuw een zogenoemde supermaan te zien. De volle maan lijkt dan veel groter dan normaal. Ook is het maanlicht feller dan bij een gebruikelijke volle maan, doordat het hemellichaam dichter bij de aarde staat dan een gemiddelde volle maan.

Toch zullen veel mensen het verschil ten opzichte van een gebruikelijke volle maan niet opmerken. Desondanks is het verschil in kilometers aanzienlijk.

De afstand tussen de maan en de aarde is bij een reguliere volle maan 384.000 kilometer, terwijl dat bij een supermaan 357.000 kilometer is. De afstand tussen de maan en de aarde verandert gedurende het jaar. Dat komt doordat de maan geen cirkelvormige, maar een elliptische baan om de aarde heeft.

Volgens Weerplaza is de kans "vrij groot" dat de supermaan te zien is. Ondanks de wolkenvelden die in de avond en nacht over het land trekken, verwacht het weerbureau ook opklaringen of dunne wolken waardoor de maan zichtbaar zal zijn.

Per jaar komt een supermaan ongeveer drie tot vier keer voor. Op 21 januari van dit jaar was dat voor het laatst het geval. Toen was er een zogeheten 'bloedmaan'.