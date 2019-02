Twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh worden naast een verdenking van de moord op Jair Wessels in Breukelen ook verdacht van een liquidatie in juli 2017 in Barendrecht. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandagavond.

De twee kopstukken, Delano R. (48) en de zeventigjarige Greg R., werden in november aangehouden bij een grote politieactie. Naast de twee liquidaties worden ze ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Het OM meldt dat de advocaten van de twee verdachten vorige week op de hoogte zijn gebracht van de nieuwe verdenking. Het OM is de twee gaan verdenken na een verklaring van een kroongetuige.

De liquidatie waar Delano R. en Greg R., die te boek staat als de 'godfather', nu ook van worden verdacht was op 26 juli 2017. Een 42-jarige man uit Barendrecht kwam daarbij om het leven.

De man had volgens het OM een autoverhuurbedrijf en was van plan om op de avond van de liquidatie een auto af te leveren bij een klant. In die auto werd hij meerdere keren beschoten. Hij overleed onderweg naar het ziekenhuis.

Jair Wessels werd doodgeschoten in Breukelen

Van de liquidatie op Jair Wessels werden Delano R. en Greg R. dus al verdacht. Wessels werd op 7 juli 2017 doodgeschoten op een parkeerplaats bij het station in Breukelen. Het OM sloot een kroongetuigendeal met een van de drie verdachten van de liquidatie. Wessels werd mogelijk geliquideerd omdat hij een partij drugs had gestolen.

De rechtbank Midden-Nederland zal de zaken tegen de twee leden van Caloh Wagoh behandelen. Het OM kiest daarvoor omdat het wil dat de kroongetuige niet continu door meerdere rechtbanken wordt gehoord.

Op 1 maart is de eerste zitting in de zaak. Die is in de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank in Rotterdam, maar de zaak wordt behandeld door rechters uit Midden-Nederland.