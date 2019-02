Ondanks de neerslag die de afgelopen weken in Nederland is gevallen, staat het grondwater in delen van Noord-Brabant en Oost-Nederland nog laag. Dat zegt de Unie van Waterschappen tegen NU.nl.

In grote delen van het land is het grondwater tot een normale hoogte gestegen, maar op de hoge zandgronden in Noord-Brabant, Twente en de Achterhoek is dat dus niet het geval.

"De vraag blijft of de gevallen neerslag van de afgelopen periode en de verwachte neerslag voor de komende maanden voldoende gaat zijn om de grondwatervoorraden aan te vullen richting het komende groeiseizoen", zegt een woordvoerder van de Unie van Waterschappen.

Op de plekken waar het grondwaterpeil nog niet is hersteld, mag nog steeds geen grondwater gebruikt worden om het land te beregenen. Met stuwen wordt ook voorkomen dat het water naar lager gelegen gebieden stroomt. "Hoelang deze maatregelen nog blijven gelden, is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag."

Het oppervlaktewater in sloten en beken is volgens de Unie van Waterschappen "nagenoeg overal" weer op peil. "Ook de bodem lijkt goed te zijn hersteld", aldus de woordvoerder.

Volgens de Unie van Waterschappen viel er in december meer neerslag dan normaal en was januari een gemiddelde maand. "Februari verloopt tot nu toe natter dan normaal, maar de regionale verschillen zijn groot", legt de woordvoerder uit. Daardoor is niet te zeggen hoeveel neerslag Nederland nodig heeft om de grondwatervoorraad op peil te brengen.

KNMI vindt voorspelling voor zomer te vroeg

Het KNMI meldt dat er sprake was een droge herfst, een winter waarin een gemiddelde hoeveelheid neerslag viel en dat er nu weer een droge periode aankomt. Het KNMI kan nog geen voorspelling doen of het deze zomer weer zo droog wordt als vorig jaar. "Het is nog veel te vroeg om daar wat over te zeggen", zegt een woordvoerder.

Vorige zomer viel er wekenlang geen neerslag. Dat zorgde voor daling van het grondwaterpeil en een lagere stand van het oppervlaktewater.

In meerdere waterschappen gold een onttrekkingsverbod van grond- en oppervlaktewater, waar met name boeren last van hadden. Op de droogste plaatsen van Nederland zijn sommige van die maatregelen nog steeds van kracht.