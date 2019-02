Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt een 29-jarige medewerker van de gemeente Kampen die in september vorig jaar een zesjarig meisje aanreed toen hij het gras aan het maaien was. Het kind overleed een aantal dagen later aan haar verwondingen.

Wat het OM de bestuurder van de maaimachine precies verwijt, wordt later in het voorjaar bekend, aldus een woordvoerder maandag.

Het ongeluk gebeurde vlak bij een basisschool in de wijk Onderdijks. Er speelden kinderen in de buurt.

Het meisje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar de medische hulp mocht niet meer baten.

Man was onvoldoende getraind

De gemeente Kampen heeft laten onderzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de bestuurder onvoldoende was getraind om de zware maaimachine veilig te besturen.

De trekker waarop hij reed, had een veel ingewikkelder bedieningspaneel dan nodig is voor een grasmaaier. De machine stond niet meteen stil toen de bestuurder remde omdat hij een kind zag vallen.

Scholen worden nu gewaarschuwd

Kampen gaat vanaf nu scholen vooraf waarschuwen voor maaibeurten en niet meer maaien als er kinderen buiten zijn, zei burgemeester Bort Koelewijn maandag.

Toen de bestuurder wilde gaan maaien, zag hij een groepje kinderen op het gras. Hij toeterde en beduidde dat ze weg moesten gaan. Toen hij dacht dat ze weg waren, reed hij achteruit. Even daarna zag hij het meisje vallen. Hij remde, maar de machine reed nog even door. De onderzoekers denken dat de grasmaaier mogelijk in een verkeerde stand stond en daarom niet direct tot stilstand kwam.

Achteruitrijcamera's geplaatst op grasmaaiers

Kampen heeft alle grasmaaiers nu voorzien van een achteruitrijcamera en zwaailicht. Vastgelegd wordt welke training een medewerker moet hebben als hij in de openbare ruimte met machines werkt.

Ook worden specifieke risico's per gebied nu vooraf besproken. Kampen gaat andere gemeenten waarschuwen.